Ongeduld en teleurstelling: hoe zit het nou met Oekraïnes groot aangekondigde tegenoffensief?

'Deal VS en Iran over gevangenen en miljarden­te­goed, Qatar contro­leert wat Iran met geld doet’

De Verenigde Staten en Iran zijn het volgens The New York Times eens geworden over een gevangenenruil. Vijf Amerikanen komen vrij in Iran, in ruil voor een onbekend aantal Iraniërs die vastzitten in de VS. Ook krijgt Iran volgens de Amerikaanse krant weer beschikking over 6 miljard dollar aan olie-inkomsten die nu nog bevroren zijn.