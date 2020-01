Onenigheid om inzet reservisten tegen bosbranden Australië

Ook Nederland­se vloggers dringen horrorkel­der Marc Dutroux binnen

4 januari Nadat vorige week twee Belgische vloggers een video online zetten waarin ze het oude huis van Marc Dutroux in Marcinelle binnendrongen, doet een Nederlandse urban explorer uit Zuid-Limburg het experiment over. ,,Om te laten zien dat het niet normaal is hoe gemakkelijk je daar binnen komt”, klinkt het.