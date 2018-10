Onduidelijkheid over vondst lichaamsdelen Khashoggi

Een van de bronnen stelde dat er stoffelijke resten zijn aangetroffen in de tuin van de ambtswoning van de Saoedische consul-generaal. Dogu Perincek, leider van de Turkse Rodina-partij, liet in een interview in de Turkse krant Haberler weten dat de lichaamsdelen zouden zijn gevonden in een put in de tuin. Saoedi-Arabië heeft eerder toegegeven dat Khashoggi is gedood op het consulaat, maar het was onduidelijk wat er met het lichaam is gebeurd. De autoriteiten ontkennen dat er lichaamsdelen gevonden zouden zijn.

Villa doorzocht

Turkse veiligheidstroepen hebben een villa in de buurt van Istanboel doorzocht tijdens hun zoektocht naar sporen van de moord op Khashoggi. De krant Hürriyet meldt dat veertig politieagenten vandaag twee uur in het drie verdiepingen tellende huis in de provincie Yalova zijn geweest. Onderzoekers zijn ‘s middags ook bij een parkeergarage aangekomen waar een auto van het Saudische consulaat staat geparkeerd. Hürriyet meldt dat er drie stuks ‘verdachte bagage’ in de wagen liggen.



Volgens het rapport is het gebouw van een lid van het vijftien leden tellende speciale commando dat Khashoggi zou hebben gedood. Op de dag van Khashoggi's verdwijning zou een minibusje met leden van het vermeende moordteam in het gebied zijn gespot, weet Hürriyet. De wijk is populair onder Arabische toeristen vanwege de prachtige natuur en de wellnesscentra.



Vanochtend sprak de Turkse president Erdogan zich uit over de moord, die volgens hem gepland zou zijn geweest. ,,Waarom is het lichaam van iemand die officieel vermoord zou zijn nog niet gevonden?”, vroeg hij zich af. ,,Ik heb gebeld met de Amerikaanse president Trump en wij zijn het erover eens dat de onderste steen boven moet komen over deze moord.’’