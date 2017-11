Onduidelijkheid over mogelijke staatsgreep Zimbabwe

Dinsdag waren er mediaberichten over tanks op de weg naar de hoofdstad Harare. De aanwezigheid van de legervoertuigen leidde tot speculatie over de plannen van de militairen. ZANU-PF, de regeringspartij in Zimbabwe, schreef eerder op Twitter: 'Dank voor uw bezorgdheid, er is geen coup gaande in Zimbabwe. Gaat u alstublieft door met uw leven en maak u druk over uw eigen problemen.' Maar in de nacht van dinsdag op woensdag meldt persbureau Reuters dat het pand van de staatsomroep is bezet door militairen. Journalisten van de zender ZBC zouden zijn mishandeld. De militairen zouden alleen bij de staatszender zijn 'voor bescherming'. De omroep zond aan het begin van de avond nog uit over demonstraties tegen het leger, maar het latere avondnieuws werd zonder opgaaf van reden overgeslagen.

'Verradelijk gedrag'

De leider van de strijdkrachten, Constantino Chiwenga, dreigde maandag dat 'het leger niet zou aarzelen om in te grijpen om onze revolutie te beschermen'. Hij klaagde dat de regeringspartij is gekaapt door mensen die niet hebben gevochten in de onafhankelijkheidsoorlog. Aanleiding voor de onrust is het ontslag van de binnen de strijdkrachten populaire vicepresident Emmerson Mnangagwa (75), die eerder werd gezien als één van de favorieten om de 93-jarige Mugabe op te volgen. Door zijn vertrek lijkt presidentsvrouw Grace Mugabe nu de beste kaarten te hebben om op termijn president te worden.



De 52-jarige Grace ligt goed bij de machtige jongerenbeweging van de partij, maar is minder populair onder veteranen van de Zimbabwaanse onafhankelijkheidsoorlog. Die strijders genoten een bevoorrechte positie binnen de ZANU-PF, maar moeten steeds vaker wijken. ZANU-PF liet dinsdag in een verklaring weten dat de partij nooit zal toegeven aan druk vanuit de strijdkrachten. De eerdere uitspraken van de legerleider, wijzen volgens de regeringspartij op 'verraderlijk gedrag'. Chiwenga kreeg het verwijt dat hij probeert de vrede en stabiliteit in het land te verstoren.



Mugabe is al 37 jaar aan de macht en is de enige president die Zimbabwe ooit gekend heeft. De onvrede onder de bevolking lijkt echter toe te nemen. De Zimbabwaanse economie is sinds het jaar 2000 fors gekrompen.