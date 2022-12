Onduidelijk of Koerden specifiek het doelwit waren van aanslag in Parijs, rellen na afloop

UpdateBij een schietpartij in Parijs zijn vandaag drie mensen om het leven gekomen. Volgens burgemeester Anne Hidalgo is de 69-jarige vermoedelijke dader een extreemrechtse activist. Niet zeker is of de aanslag specifiek tegen het Koerdische volk was gericht. In de wijk waar het gebeurde, braken later op de dag rellen uit.

Volgens een advocaat van het Koerdische centrum waar geschoten was, zijn de drie mensen die zijn omgekomen Koerden. Daarnaast raakte één persoon zwaargewond en drie mensen lichtgewond, onder wie de schutter zelf.



De vermoedelijke dader, een man van 69 jaar, werd na de aanslag opgepakt. Hij opende kort voor 12.00 uur in Parijs het vuur. De schietpartij vond plaats op de Rue d’Enghien in het tiende arrondissement van de Franse hoofdstad. De dader doodde twee mensen in het Koerdisch centrum en één in een restaurant.

De vermoedelijke schutter zou uiteindelijk zijn aangehouden in een kapsalon, waar volgens getuigen twee mensen in hun benen waren geschoten. Andere getuigen zeggen dat de schutter het specifiek op Koerden had gemunt. ,,Het was totale paniek, we hoorden zeven of acht schoten en sloten onszelf op in de winkel”, zegt een winkeleigenaar na de schietpartij tegen het Franse persbureau AFP.

Volledig scherm Leden van de Koerdische gemeenschap komen samen in de buurt van de plek waar de aanslag plaatsvond. © AP

De Franse aanklager meldt dat dezelfde man vorig jaar een keer een migrantenkamp heeft aangevallen met een zwaard. Hij werd toen ook al onderzocht voor een racistisch gemotiveerde misdaad. De politie verklaarde dat hij bij hen bekend was voor twee pogingen tot doodslag, in 2016 en in 2021.

Rellen

Later op de dag braken er in de buurt van de aanslag rellen uit. Er werden prullenbakken in brand gestoken en barricades opgeworpen op straat. Ook sneuvelden er ruiten van auto's. Politieagenten werden bekogeld, waarop ze traangas gebruikten.

Demonstranten scandeerden de naam van de PKK, de Koerdische Arbeiderspartij die strijdt voor meer zelfbeschikkingsrecht voor de Koerden in onder meer Turkije. Leden van de Koerdische gemeenschap in Parijs spraken vanmiddag al snel het vermoeden uit dat de aanslag speciaal op het Koerdische volk was gericht. Bijna tien jaar geleden werden in dezelfde wijk drie Koerdische activisten vermoord.

Maar de autoriteiten weten niet of de aanval specifiek op Koerden was gericht. ,,Het is niet zeker of degene die deze mensen wilde vermoorden dit specifiek deed omdat het Koerden waren”, zei minister van Binnenlandse Zaken Darmanin. De 69-jarige vermoedelijke dader handelde volgens hem ‘duidelijk alleen’.

De Parijse officier van justitie Laure Beccuau schreef in een verklaring: ‘Er is op dit moment niets dat erop wijst dat deze man banden heeft met een extremistische ideologische beweging.’ Het parket van Parijs heeft een onderzoek geopend naar moord, poging tot moord, opzettelijk wapengeweld en schending van de wapenwetgeving.

Volledig scherm Demonstranten zochten in de uren na de aanslag de confrontatie met de politie. © ANP / EPA

‘Gruwelijke aanval’

De Koerdische gemeenschap in Frankrijk is het doelwit geweest van een gruwelijke aanval in het hart van Parijs, zei president Emmanuel Macron in reactie op de tragische gebeurtenis. Frankrijk gaat de beveiliging opschroeven op plekken waar deze gemeenschap bijeenkomt.

Locoburgemeester van Parijs Emmanuel Grégoire bedankt de politie voor het snelle ingrijpen. ,,We gaan overleggen met de politie wat er precies is gebeurd. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers.”

Minister-president Mark Rutte noemt het ‘verschrikkelijk nieuws’. Hij zegt ‘vreselijk geschrokken’ te zijn ‘door het nieuws over de aanslag in Parijs’. ,,Onze gedachten zijn bij de slachtoffers nabestaanden.’’

Volledig scherm Franse agenten en brandweermannen in de buurt van de plek van de schietpartij. © REUTERS

