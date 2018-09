Onderzoekers: er lag een nieuw alarmsysteem voor tsunami's klaar

Terwijl nog onduidelijk is hoe hoog het dodental van de tsunami op Sulawesi daadwerkelijk uitpakt, wordt wel steeds duidelijker dat het aantal slachtoffers wellicht lager had kunnen zijn. Amerikaanse onderzoekers vertellen dat er een nieuw detectiesysteem voor tsunami's klaar lag, maar dat het nooit verder kwam dan de testfase.

Bureaucratie en gedoe over geld leidden ertoe dat het systeem nooit werd aangelegd. Dat zeggen Amerikaanse onderzoekers tegen persbureau AP. ,,Het is hartverscheurend om te zien wat er nu gebeurt, als je weet dat er een uitstekend sensorennetwerk ontwikkeld is, dat cruciale informatie had kunnen leveren", zegt Louise Comfort van de Universiteit van Pittsburgh.

Volgens de Amerikaanse onderzoekers, die meewerkten aan het project, liep het nieuwe initiatief uiteindelijk stuk op een bedrag van 70.000 dollar. Daarom kwam het nooit verder dan een prototype. Aan dat prototype droeg het Amerikaanse nationale wetenschapsbureau 3 miljoen dollar bij.

Het nieuwe systeem, dat werkt met sensoren op de zeebodem, geluidsgolven en glasvezelskabels, moest het alarmsysteem vervangen dat na de tsunami van 2004 werd aangelegd. Dat systeem bestond uit een aantal grote boeien die in contact stonden met sensoren op de zeebodem. Maar bij een aardbeving in 2016 bleek dat die boeien niet goed functioneerden. Ze zijn beschadigd door vandalisme en gebrek aan onderhoud.

Van vervanging kwam tot nu toe echter niks terecht. De Indonesische tsunamiwaarschuwing maakt nu gebruik van 134 getijdenstations.

Kritiek

De Indonesische geofysische dienst krijgt in eigen land veel kritiek, omdat het tsunami-alarm vrijdag na ruim een half uur weer ingetrokken werd. Het alarm was aanvankelijk wel afgegeven. Omdat de waarschuwing niet meer van kracht was, gingen mensen toch het strand op, met alle gevolgen van dien.

De Indonesische autoriteiten stellen dat het niet voldoende informatie had om de vloedgolf te zien aankomen. ,,De dichtstbijzijnde sensor bevindt zich op 200 kilometer van Palu. We moesten het doen met de data de we hadden en op basis daarvan een oordeel vellen", zei een woordvoerder zaterdag.

Later kwam het hoofd van het agentschap terug op deze verklaring, door te zeggen dat de waarschuwing pas werd ingetrokken nadat de vloedgolf de kust bereikte. Nog steeds is onduidelijk hoe laat de tsunami precies aan land kwam.