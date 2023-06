Onderzoek opgegraven Van der Lubbe afgerond: geen bewijs voor complottheorie

Er is geen bewijs gevonden dat Marinus van der Lubbe voor zijn ‘showproces’ in 1933 gedrogeerd is. Het lichaam van de stichter van de Rijksdagbrand werd eind januari in Leipzig opgegraven voor toxicologisch onderzoek. De uitslag is nu bekendgemaakt.

Als een menselijk wrak stond Marinus van der Lubbe in het najaar van 1933 voor het Rijksgerechtshof in Leipzig, waar hij zich tijdens een showproces van de nazi’s moest verantwoorden voor de brand in de Rijksdag, het Duitse parlementsgebouw in Berlijn.

Van der Lubbe was apathisch. Getuigen zagen speeksel uit zijn mond en snot uit zijn neus lopen. Zijn houding voedt de theorie dat Van der Lubbe gedrogeerd was toen hij met die bekentenis zijn doodvonnis tekende. Daarom zijn eind januari de vermeende stoffelijke resten opgegraven op de begraafplaats Südfriedhof in Leipzig. Een forensisch team deed toxicologisch onderzoek naar sporen van scopolamine, waarmee de nazi’s later experimenteerden als ‘waarheidsserum’.

Het stadsbestuur van Leipzig heeft het rapport van de uitslag deze week vrijgegeven. Het onderzoek heeft onomstotelijk vastgesteld dat het de resten van Van der Lubbe zijn die op het Südfriedhof in Leipzig begraven liggen. Voor drogering is echter geen bewijs gevonden.

Ontbindingsprocessen

Volgens het rapport was het voor de deskundigen 89 jaar na Van der Lubbes overlijden moeilijk überhaupt toxische substanties in zijn lichaam op te sporen. Dat kan betekenen dat hij niets kreeg toegediend, maar de onderzoekers durven het niet helemaal uit te sluiten door de lange tijd tussen dood en de opgraving en de ontbindingsprocessen die inmiddels hebben plaatsgevonden.

De experts hebben tijdens het proces resten van tanden, botten en weke delen van het lijk onderzocht. Anatomisch onderzoek toonde geen tekenen van grof fysiek misbruik tijdens het leven. Het gerucht dat Van der Lubbe dubbel zo diep begraven zou zijn om opgraving te voorkomen is ontkracht. Hij lag op de normale diepte van twee meter.



Het Rijksdaggebouw in Berlijn werd op 27 februari 1933 in brand gestoken, toen Adolf Hitler net een maand aan de macht was. Het gebouw van het Duitse parlement brandde af. De nazi’s gaven de communisten de schuld. Van der Lubbe werd samen met vier andere medeverdachten opgepakt. Hij werd als enige veroordeeld.

