Onderzoek naar verkrachting vrouwelijke militair na borrel in ambtswoning Macron

Franse kerk gaat slachtof­fers misbruik schadever­goe­din­gen geven

De Franse katholieke kerk gaat kandelaars en kunst in de uitverkoop doen en zeer waarschijnlijk ook gebouwen te koop zetten. De opbrengst wordt in een speciaal fonds gestort. Dat is bedoeld voor schadevergoedingen voor slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk.

8 november