Onderzoek naar verblijfplaats peperdure fles whisky die Amerikaans ministerie van Japan kreeg

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken probeert te achterhalen waar de fles whisky ter waarde van 5800 dollar (zo'n 4900 euro) is gebleven die Japan in 2019 cadeau deed aan het ministerie. Dat blijkt uit een woensdag openbaar gemaakt overzicht van het ministeriële protocol-bureau. Het ministerie werd destijds geleid door de Republikein Mike Pompeo.

Het is onduidelijk of de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken de Japanse whisky persoonlijk heeft ontvangen. De regering van Japan schonk de fles op 24 juni 2019 aan hoge functionarissen van het Amerikaanse ministerie. Pompeo was op dat moment op reis in Saoedi-Arabië, meldt The New York Times.

De voormalige bewindsman liet via zijn advocaat William A. Burck weten dat hij zich niet kon herinneren dat hij de fles whisky had ontvangen en ook niet weet wat ermee is gebeurd. Pompeo verklaarde volgens zijn raadsman evenmin op de hoogte te zijn van een onderzoek naar de verblijfplaats van het cadeau.

De lijst vermeldt volgens de krant ook dat Matt Pottinger, destijds plaatsvervangend nationaal veiligheidsadviseur van de Verenigde Staten en senior-directeur voor Azië, in mei 2019 een fles Japanse whisky ter waarde van 8374 dollar (zo'n 7000 euro) ontving van Yoshihide Suga, destijds kabinetschef en nu premier van Japan. Het overzicht noemt als rechtvaardiging voor het accepteren van beide whisky-geschenken van Japan dat “niet-acceptatie de schenker in verlegenheid zou brengen.”

Tapijten

Uit het overzicht blijkt volgens de Britse krant The Guardian ook dat Pompeo twee tapijten met een totale waarde van 19.400 dollar (16.400 euro) kreeg van de president van Kazachstan en de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten.

Amerikaanse functionarissen mogen officiële geschenken houden, zolang ze niet duurder zijn dan 390 dollar (329 euro). Cadeaus met een waarde daarboven moeten ze zelf kopen. Volgens de nota van het bureau protocol werd de fles getaxeerd op 5800 dollar. De bureauchef nam de ongebruikelijke stap om in het overzicht op te merken dat de verblijfplaats van de whisky ‘onbekend’ is. In een voetnoot staat ook: ‘Het ministerie onderzoekt de zaak.’ Soortgelijke verslagen uit de afgelopen twee decennia maken geen melding van soortgelijke onderzoeken.

Trump

Voormalig president Donald Trump en zijn vrouw Melania ontvingen in 2019 cadeaus ter waarde van meer dan 120.000 dollar (101.000 euro) van buitenlandse leiders. Zeker drie landen - Australië, Egypte en Vietnam - deden de voormalige president een zelfportret cadeau. Deze portretten hadden een gezamenlijke waarde van meer dan 10.000 dollar (8500 euro). Alle cadeaus, inclusief de portretten, zijn overgebracht naar het Nationaal Archief. Ambtenaren hebben de mogelijkheid om een gekregen cadeau in eigen bezit te houden, maar dat kan alleen als ze ervoor betalen.

Ambtenaren van de Trump-administratie negeerden volgens The New York Times routinematig richtlijnen over dagelijkse overheidskwesties, zoals archivering en ethiek, en het papierwerk dat voor geschenken werd ingediend, was vaak onvolledig.

Volgens de grondwet is het voor een Amerikaanse functionaris onwettig om een ​​geschenk van een buitenlandse regering aan te nemen, en geschenken worden beschouwd als eigendom van de Amerikaanse regering. De oprichters omvatten de maatregel om te voorkomen dat buitenlandse regeringen ongepaste invloed krijgen op Amerikaanse functionarissen. Alle functionarissen die worden betrapt op het accepteren van dergelijke geschenken, kunnen civielrechtelijke straffen krijgen, of afzetting als ze nog in functie zijn.

