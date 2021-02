Onderzoek naar schokkende ‘Valentijnskaart’ politie Los Angeles

In Los Angeles is met afschuw gereageerd op een Valentijnskaart die onder het plaatselijke politiekorps circuleert. Op de kaart staat een afbeelding van George Floyd met de woorden: ‘You take my breath away’(Je beneemt mij de adem) Ook de familie van Floyd heeft geschokt gereageerd.

Floyd, een zwarte man, stierf vorig jaar mei nadat een politieagent in Minneapolis een knie in zijn nek had gedrukt, terwijl Floyd herhaaldelijk zei: ,,I can’t breathe’' (Ik kan geen adem halen). Zijn dood leidde tot massale protesten in het hele land over raciaal onrecht en politiegeweld.

Naar aanleiding van een klacht van een agent binnen het korps is een intern onderzoek gestart naar de herkomst van de kaart. De politiechef van Los Angeles, Michel Moore, zei zaterdag dat wordt onderzocht wie verantwoordelijk is, zo meldt de Los Angeles Times. ,,Ons onderzoek is bedoeld om de juistheid van de beschuldigingen vast te stellen en tegelijkertijd onze nultolerantie voor alles wat met racistische opvattingen te maken heeft duidelijk te maken”, zei Moore.

Familie van Floyd woedend

Ben Crump, een advocaat voor de familie van Floyd, zei maandag dat de familie woedend is. ,,Dit gaat veel verder dan een belediging. Dat iemand zo ongevoelig en wreed kan zijn om zoiets te doen, is onbegrijpelijk. Het geeft aan hoe verziekt de cultuur binnen het politiekorps is. We eisen dat alle betrokkenen ter verantwoording worden geroepen voor hun weerzinwekkende gedrag en dat er onmiddellijk excuses worden aangeboden aan de familie.’'

Ook George Gascon, de officier van justitie van Los Angeles County, veroordeelde de foto en zei dat hij zou onderzoeken of er wellicht in een van zijn lopende zaken sprake is van “bevooroordeeld politiewerk”.

De raad van bestuur van de Los Angeles Police Protective League zei in een verklaring dat de vakbond “dit weerzinwekkende beeld verwerpt”. ,,Elke officier die de behoefte voelt om deel uit te maken van een online groep die dit soort activiteiten promoot of aanmoedigt, zou snel een carrièreswitch moeten overwegen, omdat ze duidelijk niet geschikt zijn om zich bezig te houden met de wetshandhaving.’'

Politiechef Moore verzekerde dat er stappen zullen worden genomen als blijkt dat de kaart inderdaad door zijn korpsleden is verspreid. ,,De verantwoordelijken krijgen te maken met mijn woede.’’

Volledig scherm Een demonstratie na de dood van George Floyd in mei 2020. © REUTERS