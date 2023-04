‘Onderzoek naar rol Trump in bestorming Capitool uitgebreid’

De Amerikaanse federale aanklagers die onderzoek doen naar de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 door aanhangers van Donald Trump, onderzoeken ook of de oud-president en zijn team fraude hebben gepleegd bij fondsenwerving. Ingewijden vertellen tegen The Washington Post dat de aanklagers de afgelopen weken dagvaardingen hebben gestuurd naar een keur van campagnemedewerkers en adviseurs van de oud-president.

Na de de door hem verloren presidentsverkiezingen van 2020 beweerde Trump ten onrechte dat met de uitslagen was geknoeid. De aanklagers willen weten of hij of zijn campagneteam die beschuldigingen ook hebben gebruikt in e-mails aan donoren om geld van hen los te krijgen. Volgens de Amerikaanse wet is het verboden om een valse voorstelling van zaken te geven in e-mails waarin om geld wordt gevraagd, schrijft The Washington Post.

De aanklagers willen weten wat Trump en zijn medewerkers onderling zeiden over de beweerde verkiezingsfraude en of dat afweek van dingen die ze schreven in officiële correspondentie aan potentiële geldschieters. De fondsenwerving leverde Trump meer dan 200 miljoen dollar op (181 miljoen euro), aldusde bronnen tegen de krant.

Trump wil in 2024 een nieuwe gooi doen naar het Amerikaanse presidentschap. Tegen hem lopen verschillende gerechtelijke onderzoeken. In New York is een onderzoek gaande naar het zwijggeld dat aan een pornoster is betaald die seks met hem zou hebben gehad. Ook wordt onderzocht of hij geheime documenten heeft achtergehouden en een complot heeft beraamd om de verkiezingsuitslag van 2020 ongedaan te maken.