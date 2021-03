Onderzoek naar Republikeinse parlementariër vanwege seks met minderjarig meisje

VIDEO Problemen na losmaken container­schip Suezkanaal nog lang niet voorbij: 'Logistieke puzzel’

29 maart Het Suezkanaal in Egypte is weer vrij. Na zes dagen sleuren trok het Nederlandse bergingsbedrijf Boskalis het 400 meter lange vastgelopen containerschip Ever Given vandaag in een halve dag weer vlot. Het schip is op eigen kracht weer onderweg. Ook de rest van het scheepvaartverkeer komt op gang, volgens de kanaalautoriteit. Al zijn de problemen daarmee nog niet verholpen.