Onderzoek naar mysterieus ‘Havana-syndroom’ op ambassade VS: schuld van Rusland?

Het mysterieuze Havana-syndroom is vernoemd naar de Cubaanse hoofdstad waar in 2016 een groot aantal Amerikaanse medewerkers van de ambassade en hun familieleden last kregen van dezelfde symptomen: migraine, misselijkheid, geheugenverlies en duizeligheid. De CIA meldde afgelopen juli nog dat er inmiddels zo'n tweehonderd Amerikaanse diplomaten wereldwijd last hebben gehad van deze symptomen.