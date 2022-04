‘Onderzoek naar drie Britse ministers en tientallen parlementsleden wegens seksueel wangedrag’

Tientallen doden en gewonden bij nieuwe bloedige aanslag op Afghaanse school en moskee

Bij een nieuwe bloedige bomaanslag op een moskee en een religieuze school in het noorden van Afghanistan zijn vandaag zeker 33 mensen omgekomen, onder wie leerlingen van de school. Dat meldt een functionaris van de taliban. De aanslag in de stad Imam Saheb is al de derde op een sjiitisch doelwit in drie dagen.

