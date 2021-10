Onderzoek naar dood Nederlander: camping was onvoldoende beveiligd tegen ijsberen

Uit het onderzoek blijkt dat de camping bij Longyearbyen, waar de Nederlander werd gedood, niet goed genoeg was beveiligd tegen ijsberen, melden Noorse media. Zowel de gouverneur van Spitsbergen als de Noorse arbeidsinspectie onderzochten de zaak. Ondanks de tekortschietende beveiliging op het kampeerterrein besloot de gouverneur het onderzoek te sluiten ‘omdat er niks strafbaars is gebeurd’, stelt assistent-gouverneur Sylvi Elvedahl.

Job Kootte overleed op 28 augustus vorig jaar nadat een ijsbeer hem 's nachts had aangevallen terwijl hij lag te slapen in zijn tentje. De 39-jarige Amsterdammer was sinds twee jaar beheerder van de camping op het Noorse eiland in de Noordelijke IJszee.

De Nederlandse eigenaresse was in shock toen de politie haar op de hoogte bracht van het drama. ,,In de 44 jaar dat de camping bestaat, hebben we nog nooit zoiets meegemaakt”, zei Michelle van Dijk destijds tegen deze site. De twee Nederlanders kenden elkaar van het Haagse poppodium Paard van Troje, dat sinds 2016 bekend staat als Het Paard.

Op het moment van de aanval verbleven zes anderen op de camping. Het ging om drie Duitsers, een Noor, een Fin en een Italiaan. Zij raakten niet gewond, maar werden naar het ziekenhuis gebracht voor psychologische hulp. Omstanders schoten de ijsbeer neer, waarna het dier nog richting het nabijgelegen vliegveld liep. Daar werd hij niet veel later dood gevonden op een parkeerplek.

Ongelukkige samenloop van omstandigheden

Anderhalve meter hoge houten palen met daartussen stroomdraad en daarboven reflecterende tape moeten ijsberen voortaan van het kampeerterrein houden. De aanleg van de elektrische omheining is bijna afgerond, zo is te zien op foto's op de site van de Noorse nationale omroep NRK. ,,Na twee jaar is het eindelijk zo ver’’, zei de Nederlandse vorig weekend opgelucht tegen de omroep. Ze besloot in 2019 dat het terrein omheind moest worden en bestelde de afrastering met aluminium stroomdraad. De montage moest volgens haar worden uitgesteld, onder andere vanwege een tekort aan vaklui door de coronapandemie.

Het drama met Kootte was volgens haar een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Door de coronapandemie was er veel minder verkeer van en naar de luchthaven. De drukte helpt normaliter om ijsberen op afstand te houden. Tot overmaat van ramp benaderde de ijsbeer de camping vanaf een rotsrand, waardoor de waakhonden hem pas opmerkten toen het al te laat was.

Sceptisch

Veel van de ruim 2000 inwoners van Longyearbyen staan volgens de Noorse omroep sceptisch tegenover de elektrische omheining van het kampeerterrein. Ze vragen zich af of de stroomdraden de ijsberen daadwerkelijk op afstand zullen houden. Van Dijk is op de hoogte van het scepticisme maar deelt het niet. ,,Wetenschappers hebben in het verleden op Spitsbergen ook elektrische hekken gebruikt om ijsberen weg te houden. Dit type wordt bovendien veel gebruikt in Canada en de Verenigde Staten.’’

De kosten voor de omheining, alles bij elkaar 500.000 Noorse kronen (ruim 51.000 euro), betaalde de Nederlandse uit eigen zak. De stroom op de draden wordt volgens haar ingeschakeld als de camping weer opengaat, op 1 juni volgend jaar.

