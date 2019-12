‘Onderzoek moord Nederlandse op zeilboot duurt nog lang’

De advocaat van P. is tegen het extra verhoor en wil dat de rechtbank in Utrecht de zaak dit voorjaar behandelt, bleek vandaag tijdens een eerste inleidende zitting. ,,Voor de familie is de dood van het slachtoffer al gruwelijk, maar het is rampzalig en desastreus dat de kwestie zich nu al 4,5 jaar voortsleept”, zei advocaat Bob Vink. Volgens hem is dat in strijd met een behoorlijke procesorde. De tribune zat vol met nabestaanden en vrienden, onder wie de drie kinderen van het echtpaar die volgens Vink vader P. steunen.

Avontuur

Het avontuur van Peter (nu 64) en Durdana (54) begon in mei 2012. In de ruim drie jaar die volgden, verkenden ze de wereld. In september 2015 kwamen ze aan in Colombiaanse wateren. Daar ging het mis. Even voor negen uur op deze broeierige septemberavond veranderde hun droomreis in een nachtmerrie. Durdana werd omgebracht. Een roofmoord door piraten, zei Peter. Maar al snel zette het OM vraagtekens bij zijn verhaal. Rechercheurs verbaasden zich over de geringe buit van 60 euro. Waarom namen de overvallers andere waardevolle spullen aan boord niet mee, zoals sieraden en een computer? En waarom waarschuwde Peter de politie via een mobieltje en gebruikte hij niet de geavanceerde marineradio aan boord? Daardoor ging kostbare tijd verloren. En hoe kon het dat er aan boord geen sporen van derden werden gevonden? Bovendien, zeiden de autoriteiten, komt piraterij in dit deel van de Colombiaanse wateren helemaal niet voor. Een paar dagen na de moord twijfelde justitie openlijk aan de verklaring van Peter. Ze schroomde niet deze twijfels met media te delen. Het echtpaar uit Heino zou ruzie hebben gekregen en uit pure razernij zou Peter zijn vrouw hebben omgebracht.

Toeristische imago

Eigen onderzoek

In het voorjaar van 2016 gebeurde waar Peter al maanden bang voor was; van getuige veranderde hij in verdachte. Moordverdachte. Want volgens het OM in beide landen had hij zelf zijn vrouw om het leven gebracht. Vandaag startte zijn strafproces in de rechtbank in Utrecht. Tot opluchting van Peter. ,,Ik durf op voorhand wel wat af te dingen op het rechtssysteem in Colombia”, zei zijn advocaat Vink. ,,Nu mag een Nederlandse rechter beslissen of Peter iets te verwijten valt. Daar zijn we eerlijk gezegd wel dankbaar voor.”