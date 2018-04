Onderzoek Canadese 'tuinmoordenaar' breidt zich uit: 15 zaken heropend

De politie, die van de LHTB-gemeenschap eerder het verwijt kreeg hun zorgen over de verdwijningen niet serieus te nemen, pakt de zaken nu grondig aan. Vijftien oude moordzaken zijn heropend. Het gaat om cold cases die plaatsvonden in de periode tussen 1975 en 1997.



Vanaf mei worden 75 locaties in Toronto grondig uitgekamd. Het zijn plekken die gelinkt kunnen worden aan McArthur (66). De resten van de tot nu toe gevonden lichamen werden teruggevonden op een terreintje van een ouder stel. Daar bewaarde de tuinman zijn materialen. In ruil maaide hij hun gras.



McArthur, die in januari gearresteerd werd, heeft volgens de Canadese politie nog geen bekentenis of verklaring afgelegd. Het is nog steeds onduidelijk hoe de politie hem op het spoor is gekomen.