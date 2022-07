Onderhoud aan pijpleiding in Oostzee: Duitsland zeker tien dagen zonder Russisch gas

Duitsland moet het sinds vanochtend zonder Russisch aardgas stellen. De gastoevoer van Rusland naar Duitsland wordt tien dagen stilgelegd wegens gepland onderhoud aan de Nord Stream 1 pijpleiding in de Oostzee. Deze pijpleiding is de belangrijkste verbinding voor aardgasstromen naar Duitsland, de grootste economie van Europa.

De gasstroom is vandaag om 06.00 uur gestopt en zal in de vroege ochtend van 21 juli weer op gang komen. Verschillende beleidsmakers in Duitsland vrezen dat de gasstroom na het onderhoud niet zal worden hervat, aangezien de oorlog van Rusland tegen Oekraïne voortduurt. Duitsland en andere westerse landen hebben meerdere sancties aan Moskou opgelegd in een poging de gevechten een halt toe te roepen.



Veel landen zijn afhankelijk van Russische energie. Moskou heeft in een reactie op de sancties al meerdere landen van het gas afgeknepen. De gastoevoer via de 1200 kilometer lange pijpleiding tussen Rusland en Noord-Duitsland was al aanzienlijk minder, naar verluidt door vertragingen bij de onderhoudswerkzaamheden. Volgens Moskou was de vertraging een gevolg van de sancties. Duitsland spreekt dat tegen.

Gasprijzen omhoog

De capaciteit van de pijpleiding werd de laatste tijd maar voor 40 procent benut. Dat er niet volop gas stroomde door Nord Stream 1 leidde er al toe dat de gasprijzen in Duitsland stegen. Voor het reguliere onderhoud van de pijpleiding is tien dagen uitgetrokken. Eerdere, soortgelijke onderhoudsbeurten hebben in het verleden tussen de tien en veertien dagen geduurd.



De onderhoudswerkzaamheden komen op een moment dat Duitsland zijn afhankelijkheid van Russisch gas drastisch wil verminderen. Ondertussen wil het land ook voldoende voorraad hebben voor komende winter. Een plotselinge onderbreking van de gaslevering zou dramatische gevolgen kunnen hebben voor de industrie en voor huishoudens.

Ernstige gevolgen

Klaus Müller, de baas van de Duitse netbeheerder Bundesnetzagentur, sprak zich deze week uit over de ernstige gevolgen van een tekort aan aardgas in Duitsland. ‘Zodra de druk op het gasnet onder het minimum zakt, kan de zekering in honderdduizenden gasboilers ineens kapot gaan’, zei de baas van de Duitse toezichthouder.



De Duitse regering ziet energiebesparing door de burgers en het bedrijfsleven als snelste oplossing om de crisis te bezweren. Daarnaast werkt de overheid aan een miljarden euro’s kostende reddingsactie, om een kettingreactie op de energiemarkt te voorkomen. Die zou Duitsland in een zware recessie of erger duwen en grote gevolgen hebben voor de rest van Europa, vrezen economen.

Economische krimp

Het risico op een recessie in de eurozone is verder toegenomen door dreigende gastekorten en hoge inflatie, meldt persbureau Bloomberg op basis van een onderzoek onder economen. De kans op een economische krimp in het eurogebied wordt nu geschat op 45 procent. In een eerder onderzoek gingen de economen nog uit van een kans van 30 procent op een recessie. Voor de Russische invasie van Oekraïne was dat 20 procent.



Vooral Duitsland - de grootste economie van Europa - zal waarschijnlijk te kampen krijgen met een flinke economische krimp. ,,We gaan uit van een recessie op basis van het reeds ingevoerde embargo op Russische olie en de impact van hogere grondstoffenprijzen op de industrie”, zei econoom Erik-Jan van Harn van Rabobank. ,,De Duitse economie vertraagt nu al en de trend is duidelijk neerwaarts.”



De stijgende kosten van levensonderhoud in Europa zetten daarnaast de koopkracht van consumenten steeds meer onder druk en eisen een steeds grotere tol van het bedrijfsleven. De energierekeningen van consumenten dreigen daarbij verder op te lopen wanneer Europa de gasvoorraden voor deze winter niet voldoende kan bijvullen.

