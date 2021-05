Ondergedoken Marc Van Ranst tart aanhangers Jürgen Conings in chatgroep

Dieven stelen voor meer dan een miljoen euro aan histori­sche schatten uit kasteel

24 mei Dieven hebben uit een kasteel in het zuiden van Engeland voor meer dan een miljoen pond (1,16 miljoen euro) aan historische schatten gestolen. Het gaat onder meer om de gouden kralen van een rozenkrans die Mary, Queen of Scots meenam naar haar executie in 1587.