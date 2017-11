‘Ondankbare sukkel’: Trump gaat weer los tegen vader opgepakte basketballer

LiAngelo is een van de universiteitssporters die in China werden opgepakt wegens winkeldiefstal. De spelers zouden onder meer een zonnebril van Louis Vuitton hebben gestolen. Trump meent dat Ball door zijn tussenkomst inmiddels weer vrij man is, maar diens vader denkt daar anders over en zette in een interview de nodige vraagtekens bij Trumps inbreng.



,,Waarom was hij daar, maak mij niets wijs. Iedereen wil het erop doen lijken dat hij mij uit de brand heeft geholpen’’, hoonde Ball. De opmerking schoot Trump, die eerder deze week al via Twitter had laten weten dat de vrijgelaten spelers hem best mochten bedanken, in het verkeerde keelgat. ,,Wat een ondankbaarheid.’’



,,Ik had zijn zoon lekker moeten laten zitten tot aan mijn volgende trip naar China'', twitterde de president verbolgen. Volgens Trump had het rovende trio lange celstraffen kunnen krijgen. Tijdens Trumps bezoek aan China werden LiAngelo Ball, Jalen Hill en Cody Riley echter op borgtocht vrijgelaten. Terug in Los Angeles maakten de drie hun excuses en dankten Trump voor zijn inspanningen.