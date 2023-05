Onbekende stuurt gebruikte condooms naar tientallen Australische vrouwen

Slapeloze nachten

De lokale krant Herald Sun sprak verschillende vrouwen van het Kilbreda College, waar de slachtoffers eind jaren 90 op school zaten. Voormalig studente Bree Walker ontving als eerst een brief met seksuele berichten en een gebruikt condoom. Ze beschreef het pakket als ‘verontrustend’ en zei dat ze moeite had met slapen nadat ze de post had ontvangen. „We willen gewoon dat het stopt”, vertelt Walker. „Dit zijn geen grappen meer.”

Wie de post heeft verstuurd, is niet bekend. De politie is een onderzoek gestart en denkt dat er een link is tussen de vrouwen. De Australische politie vermoedt dat mogelijk een oud jaarboek met woonadressen is gebruikt. „Of het een ex-student of -werknemer is, weten we niet zeker. Het zou ook een broer of een partner kunnen zijn”, legt agent Grant Lewis uit aan Australische media. „Het zou iemand kunnen zijn die het boek tussen het afval vond en dacht dat het een spelletje was.”