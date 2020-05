Omstreden topadviseur Britse premier weigert op te stappen na ‘lockdownrel’

Volledig scherm De boerderij van de ouders van Dominic Cummings in Durham, Noordoost-Engeland, waar Cummings naar verluidt naartoe reisde en verbleef terwijl het land werd afgesloten. © AFP Cummings verdedigde zichzelf in een persconferentie. Hij zei dat zowel hij als zijn vrouw symptomen vertoonden van het coronavirus. Hij besloot om naar Durham te rijden waar zijn ouders een boerderij hebben met nog twee huizen op het erf, omdat hij bang was dat er niemand meer voor zijn 4-jarige zoon kon zorgen. Cummings zei dat hij met zijn vrouw en zoon in een huis verbleef en dat hij geen direct contact heeft gehad met zijn familieleden die ook op het terrein aanwezig waren.



De adviseur zegt dat hij steeds zieker werd, terwijl zijn vrouw zich beter begon te voelen. De enige twee keer dat hij van het terrein af is geweest, was om zijn zoon op te halen uit het ziekenhuis, maar toen heeft hij zijn auto niet verlaten, en voor een korte testrit. Hij wilde zien hoe dat ging, zodat hij met zijn gezin weer naar Londen kon terugkeren. Dat was op 12 april.

Schande

In Britse media werd de voorbije dagen met verbijstering gemeld dat Cummings zich niet zou hebben gehouden aan de lockdown, toen de regering dat in maart eiste en hij zelf had verklaard zich te isoleren. In de publieke opinie is dagenlang schande gesproken over de ‘hypocriete’ Cummings.

Volledig scherm Cummings werd gezien met zijn zoon dicht bij het huis van zijn ouders in Durham, in het noordoosten van Engeland, op meer dan 400 kilometer van zijn huis in Londen op 31 maart, de dag nadat hij zelf meldde dat hij symptomen had. © EPA Veel Britten zijn woedend op Cummings, omdat mensen al weken niet meer naar buiten mogen. Ook niet om hun kinderen op te zoeken of op te halen in het ziekenhuis. Zij denken dat er twee soorten regels zijn, een voor de gewone Britten en een voor machtige mensen zoals Cummings. Die woede werd deels geuit door bedreigingen aan het adres van Cummings.



De adviseur zei dat een van de redenen voor hun vertrek naar Durham was, dat hij het niet veilig vond om zijn vrouw en kind alleen te laten in hun Londense huis als hij ging werken.

Vijanden

Cummings geldt als ‘de architect van de brexit’. Hij zou een van de machtigste figuren zijn in Downing Street en staat bekend als iemand die weinig opheeft met de gevestigde orde. Zijn werkwijze leverde hem ook vijanden op en hij wordt in Britse media vergeleken met historische figuren als Machiavelli en Raspoetin. Hij is buiten zijn land onder meer bekend dankzij de film Brexit: The Uncivil War, waarin acteur Benedict Cumberbatch in zijn huid kruipt.

Vaderlijk instinct

Volledig scherm Een demonstrant die een gezichtsmasker draagt, houdt een protestbord vast voor het huis van Dominic Cummings. © EPA Mensen uit zijn omgeving zeiden in het weekend dat hij er niet over piekerde om op te stappen en premier Johnson nam het gisteren ruiterlijk voor hem op. De politieke storm ging echter niet liggen. De politiechef van Durham heeft bovendien vandaag opdracht gegeven een onderzoek in te stellen naar het bezoek van Cummings tijdens de lockdown.



Johnson zei gisteren nog dat zijn rechterhand zich ‘verantwoordelijk heeft gedragen’ en zich aan de wet hield. De premier benadrukte dat de topadviseur zijn vaderlijk instinct had gevolgd door opvang te zoeken voor zijn 4-jarige zoontje toen hij en zijn echtgenote op het punt stonden om geveld te worden door het coronavirus.



Het gezin zou in Durham in een gasthuis bij de woning van zijn ouders zijn neergestreken en veertien dagen in zelfisolatie zijn gegaan, zonder contact met de rest van de familie, aldus de verklaring van Downing Street. Zijn familie deed boodschappen voor het gezin en zette dat voor de deur neer. ‘Daarmee heeft Cummings zich verstandig en volgens de regels gedragen’.



De krant The Daily Telegraph schreef vervolgens dat de kwestie de vraag heeft opgeroepen ‘of mensen voortaan hun instinct moeten volgen in plaats van de regels.’



Lockdown

Het Verenigd Koninkrijk ging op 23 maart in lockdown. Inwoners was dringend verzocht in hun woonhuis te blijven en alleen naar buiten te gaan voor de noodzakelijke boodschappen. Iedereen met symptomen van het virus moest zeven dagen in quarantaine in eigen huis gaan. Met een dodental van rond de 43.000 is Groot-Brittannië het zwaarst getroffen land in Europa.