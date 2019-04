Omstreden regeringsakkoord in Estland zonder grootste partij

Een maand na de parlementsverkiezingen in Estland is een omstreden regeringsakkoord tot stand gekomen, zonder de grootste partij van het land. De sociaal-liberale Centrumpartij (EK) van premier Jüri Ratas werd het met de rechts-nationalistische EKRE en het conservatieve Isamaa eens over de vorming van een kabinet. De besturen van de drie partijen hebben dat vandaag goedgekeurd.