Omikron overrompelt Hongkong: 'Nog nooit zo veel lichamen op elkaar zien liggen’

,,Ik heb nog nooit zo veel lichamen op elkaar zien liggen", zegt begrafenisondernemer Lok Chung (37) tegen persbureau Reuters. ,,Ik heb familieleden nog nooit zo overstuur, zo teleurgesteld en zo hulpeloos gezien.’’ In een normale maand begeleidt hij zo'n vijftien uitvaarten, nu zijn het er meer dan veertig.

Hongkong, een Chinese metropool met 7,5 miljoen inwoners, wist de eerste twee jaar van de pandemie door strenge maatregelen zonder grote uitbraken door te komen. Het aantal positieve tests schoot begin dit jaar als een vuurpijl omhoog. Er vielen bijna 8500 doden, het overgrote deel gedurende de laatste maanden.

Omikron had volgens experts een belangrijk aandeel, maar het is vooral de lage vaccinatiegraad die zorgen baart. In Hongkong is de angst voor bijwerkingen van vaccinaties groot, vooral onder de oudere generatie. Slechts 78,3 procent van de inwoners is volledig ingeënt, nog veel minder mensen kregen een derde prik.

Een lockdown in Hongkong is volgens de regionale leider niet mogelijk omdat de metropool daar in tegenstelling tot het Chinese vasteland niet de benodigde infrastructuur voor heeft. Scholen en sportstudio’s moesten in januari wel dicht en restaurants moeten om 18.00 uur sluiten.

Race tegen de klok

Autoriteiten voeren nu een race tegen de klok om meer mortuaria uit de grond te stampen. Er is bovendien een schrijnend gebrek aan traditionele houten doodskisten, waardoor uitvaarten vertraging oplopen.

Voor begrafenisondernemer Lok Chung kan een oplossing daarom niet snel genoeg komen. Vanwege het grote aantal doden is er in zijn onderneming een enorme achterstand in bijvoorbeeld het verwerken van overlijdensdocumenten. Zo wacht de familie van een vrouw die ruim een maand geleden stierf nog altijd op de papieren die ze nodig hebben om haar lichaam terug te krijgen. Een afscheid is daardoor nog steeds niet mogelijk.

Besmettingen onder personeel van uitvaartcentra vormen ook een grote uitdaging, zegt een andere begrafenisondernemer, Hades Chan. ,,Bijna een kwart van de mensen kan niet werken. Sommige ondernemingen moeten daarom personeel bij elkaar brengen om te kunnen blijven draaien.”

Ondertussen leidt de grote hoeveelheid besmettingen tot een overbelasting van de zorg en een tekort aan testcapaciteit. Ook kunnen de quarantaine- en isolatiefaciliteiten niet meer mensen aan. In totaal zijn er meer dan 1,1 miljoen besmettingen vastgesteld. ,,We bevinden ons in het oog van de storm", zegt Wilson Tong, ceo van LifeArt Asia, een bedrijf dat kartonnen doodskisten maakt van gerecyclede houtvezels. ,,Te midden van deze storm proberen we nog altijd een moment van rust te bieden."

Lockdown in Shenzhen

Door de besmettelijkere omikronvariant stijgt het aantal coronabesmettingen overigens in heel China. De huidige uitbraak is de grootste voor China sinds het begin van de pandemie ruim twee jaar geleden. Met strenge maatregelen wordt geprobeerd nieuwe infecties te voorkomen. In onder meer Shenzhen geldt een lockdown. De stad met 17 miljoen inwoners ligt ten noorden van Hongkong.

De Chinese president Xi Jinping zei eerder dat 'alle benodigde maatregelen' moeten worden genomen om de coronasituatie in Hongkong onder controle te krijgen.

