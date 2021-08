Omgekomen Amerikaanse soldaat plaatst ontroerende foto vlak voor aanslag: ‘I love my job’

Ook om het leven gekomen is Kareem Nikoui (20). Zijn vader Steve omschrijft zijn gesneuvelde zoon uit het Californische Norco als ‘een fantastische kerel met een groot hart'. ,,Hij werd geboren in het jaar waarin het begon (2001, de Amerikanen vielen in de nasleep van de aanslagen op 11 september Afghanistan binnen om al-Qaida-leider Osama bin Laden uit te schakelen, red.), en zijn leven eindigde nu, in het jaar dat het daar eindigt.”



Jared Schmitz (20) uit Wentzville in Missouri was marinier sinds 2019. Het was volgens zijn vader zijn levensdroom om te dienen in het leger. Vader Mark Schmitz kreeg het nieuws over het overlijden om 02.40 uur ‘s nachts te horen, toen twee militairen kwamen aanbellen. ,,Ik ben er zo kapot van dat ik de man niet meer zal kunnen zien die hij was geworden”, aldus de vader in een interview.



David Espinoza (20) uit Rio Bravo in Texas had zijn moeder daags voor de aanslag nog gebeld. ,,Voor hij ophing, zei hij nog dat hij van me hield”, aldus moeder Elizabeth Holguin. Haar zoon tekende meteen na het einde van zijn middelbare school bij het leger. Marinier worden was een levensdroom voor de stille jongen. ,,Hij is als een held gestorven. Mijn hart is een lege plek die niemand kan vullen.”