OM Saoedi-Arabië eist doodstraf tegen 5 verdachten moord Khashoggi

In totaal zitten er 21 verdachten in voorarrest. Tegen zes van hen worden celstraffen geëist.

Aangenomen wordt dat de vijf, die onthoofding met een zwaard wacht wanneer ze schuldig worden bevonden, leden zijn van het Saoedische doodseskader dat naar de Turkse stad Istanboel was gestuurd om de belangrijke dissident om het leven te brengen. Dat gebeurde op 2 oktober in het consulaat van Saoedi-Arabië waar Khashoggi een afspraak had om documenten over zijn echtscheiding op te halen.

Na binnenkomst ontstond een vechtpartij, kreeg Khashoggi een dodelijke injectie en werd hij in stukken gezaagd. Daarna is zijn stoffelijk overschot het consulaat uitgesmokkeld, zei de Saoedische officier van justitie, Saoedi Al-Mojeb, tegen verslaggevers.

De opdracht om de al een jaar in ballingschap levende Khashoggi te ontvoeren en onder dwang terug te brengen naar Saoedi-Arabië kwam van het plaatsvervangend hoofd van de geheime dienst, generaal Ahmad al-Asiri. Hij werd na de dood van de journalist uit zijn functie gezet.

Het hoofd van het doodseskader, dat door de officier van justitie het ‘onderhandelingsteam’ werd genoemd, gaf volgens de woordvoerder van het OM opdracht tot de moord op de journalist.

Na allerlei leugens en uitvluchten van de Saoedische autoriteiten, gaf de openbare aanklager toe dat de moord op de journalist met voorbedachten rade was gepleegd. Hij eist nu tegen vijf verdachten de doodstraf. Het is nog niet bekend om welke personen het gaat en of er behalve leden van het doodseskader ook verdachten bij zitten die opdracht gaven tot de executie.

De Saoedische autoriteiten voldoen hiermee voor een deel aan de eisen van de Turkse president Erdogan. Die hamert er op dat de daders gestraft dienen te worden. Nog steeds hebben de autoriteiten echter geen namen vrijgegeven, noch bekendgemaakt waar het stoffelijk overschot van Khashoggi is, of wie de lokale medewerker is aan wie het lijk zou zijn overhandigd nadat het uit het consulaat was gesmokkeld.

Missie

Drie bronnen hebben aan The New York Times bevestigd dat een lid van het doodseskader kort na de moord op Khashoggi naar Riyad met de mededeling ‘zeg tegen je baas dat de missie is volbracht’. De ‘baas’ is vermoedelijk kroonprins Mohammed bin Salman, de feitelijke heerser van Saoedi-Arabië.

De opname van het telefoongesprek is vorige maand gedeeld met CIA directeur Gina Haspel, die in de Turkse hoofdstad op bezoek was om informatie te krijgen van de Turkse autoriteiten over de opzienbarende executie van de journalist in het Saoedische consulaat in Istanboel.

Medewerkers van de Amerikaanse geheime dienst zien deze informatie als een van de sterkste bewijzen dat de kroonprins vooraf wist van de moordplannen.

Op zaterdag bevestigde de Turkse president Erdogan voor het eerst officieel dat Turkije beschikt over geluidsopnamen van de moord op de Saoedische journalist. Dit bewijsmateriaal heeft Turkije gedeeld met zijn belangrijkste bondgenoten, de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. De Canadese premier Justin Trudeau is de eerste westerse leider die bevestigt dat zijn land de opnames heeft gehoord.

Anonieme Turkse bronnen hadden eerder aan de media laten uitlekken dat de Turkse recherche een geluidsopname hebben waarop het ombrengen van de journalist is vastgelegd.