OM in Oostenrijk onderzoekt ongeluk Nederlandse skiester (28), exploitant piste verdacht van dood door schuld

Dat melden Oostenrijkse media. De 28-jarige Nederlandse vrouw skiede op nieuwjaarsdag een steil en ijzig stuk van de piste in het Zillertal af. Samen met haar 27-jarige vriendin en hun twee partners. Beide vrouwen gingen onderuit. De 28-jarige gleed honderd meter naar beneden, brak door een vangnet en vloog twintig meter door de lucht tegen een boom. Ze overleed ter plekke. Haar vriendin gleed over de rand en klapte op de rotsen. Een reddingshelikopter bracht haar naar het ziekenhuis waar ze nog steeds wordt behandeld aan haar ernstige verwondingen.

De plek waar het ongeluk gebeurde was zeer gevaarlijk. Een halfuur na de fatale val van de Nederlandse kwam op dezelfde plek een 55-jarige Duitse ten val. Ook zij werd zwaargewond met een reddingshelikopter naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens de Oostenrijkse krant Heute gingen op de plek in een halfuur zeven mensen onderuit. 's Middags was het weer raak op de Hintertuxer Gletscher toen een 56-jarige Duitse toerist een bord raakte en ernstig gewond raakte aan een oog.

Levensgevaarlijk

De bedrijfsleider en de vereniging die de piste beheert en exploiteert worden, zo melden Oostenrijkse kranten, verdacht van dood en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Het parket in Innsbruck heeft een deskundige aangesteld die de precieze oorzaak van het ongeval gaat onderzoeken. Ook wordt bekeken of op de piste aan de veiligheidsvoorschriften voldeed en of het ongeluk voorkomen had kunnen worden. Het onderzoek gaat volgens het Oostenrijkse OM geruime tijd duren.

Door het warme weer zijn de Alpen letterlijk levensgevaarlijk. In het Oostenrijkse deel van de Alpen kwamen al dertien skiërs om het leven en de Kliniek voor Traumatologie en Orthopedie in Innsbruck turfde dit seizoen al vijf skiërs met een dwarslaesie. En dat terwijl het skiseizoen nog maar net is begonnen.

Papperige sneeuw

Veel pistes zijn in de ochtend ijzig en door de hoge temperaturen - ook op 2000 meter hoogte is het soms 10 graden Celsius - ‘s middags papperig. Het grootste gevaar is dat er naast de piste geen sneeuw ligt. Wie onder normale omstandigheden van een geprepareerde piste raakt, valt in de zachte sneeuw. Nu eindigt de sneeuw daarentegen in een harde rots of weiland. Wie dan skiet met een snelheid van 40 kilometer per uur of meer komt hard terecht. ,,Het is als een motorongeluk, waarbij skiërs zelf de kreukelzone vormen,” zegt Ralph Schüller, woordvoerder van de reddingshelikopters van de ÖAMTC in de Oostenrijkse krant Heute.

Er is discussie in Oostenrijk of sommige liften zouden moeten sluiten omdat de omstandigheden zo extreem zijn. Bij die afweging spelen grote financiële belangen. Vaak is alle werkgelegenheid in een skidorp afhankelijk van de wintersport. In de discussie wordt ook gewezen op de verantwoordelijkheid van de skiërs die ongeoefend met een slechte conditie op wintersport gaan.

Desalniettemin sluiten nu de eerste skigebieden in Oostenrijk. Enerzijds door gebrek aan sneeuw en onvoldoende kunstsneeuw, maar ook vanwege de veiligheid.