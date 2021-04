OM in Moskou: ‘Navalny’s medewerkers moeten werkzaamheden staken’

Vermoede­lij­ke medeplich­ti­ge opgepakt van dader vrachtwa­gen-aan­slag Nice

21 april In het zuiden van Italië is een man gearresteerd die wordt verdacht van medeplichtigheid aan de terreuraanslag met een vrachtwagen in 2016 in Nice. Het gaat om een mogelijke handlanger van de radicaalislamitische dader. Bij de aanslag vielen 86 doden en raakten honderden mensen gewond.