OM Antwerpen vindt na moord op Julie geen andere risicozaken

Zuid-Afrikaanse pad overleeft vliegreis naar Duitsland, wasmachine én kat

18:20 Een pad uit Zuid-Afrika zal niet weten wat hem overkwam nadat hij een kijkje nam in de wandelschoen van een Duitse toeriste. Een paar dagen later vond het beestje zich terug in de Aquazoo in Düsseldorf, na een reis vol gevaarlijke hindernissen.