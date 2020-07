Om 150 moorden gezochte Argentijnse oud-marinier duikt op in Berlijn

Een voortvluchtige voormalig commandant van de Argentijnse marine is in Berlijn opgespoord. De Argentijns-Duitse marinier wordt verdacht van mensenrechtenschendingen tijdens de militaire dictatuur die het land terroriseerde tussen 1976 en 1983. Journalisten van het Duitse Bild onderschepten hem afgelopen week op straat in Berlijn.

Luis Esteban Kyburg gaf indertijd leiding aan een elite-eenheid en wordt in verband gebracht met de ontvoering en dood van minstens 150 personen in een geheim detentiecentrum op een marinebasis in de kustplaats Mar del Plata.

Als de 72-jarige Kyburg door de Bild-verslaggever wordt geconfronteerd met het Argentijnse opsporingsbevel, ontkent hij betrokken te zijn geweest bij de misdrijven. ,,U moet zich eerst maar eens verdiepen in de Argentijnse geschiedenis’’, bijt hij de journalist toe.

Quote Ik wacht hier af, onschuldig, tranquilo Verdachte Luis Esteban Kyburg

Volledig scherm Het affiche waarmee de Argentijnse justitie sinds 2013 op zoek was naar Luis Esteban Kyburg. © Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Voortvluchtig

Toch vluchtte de voormalig commandant in 2013 naar Duitsland, nadat 13 leden van zijn eenheid in Argentinië werden veroordeeld vanwege mensenrechtenschendingen. Het Europese land was een logische bestemming, omdat Kyburg zowel de Argentijnse als de Duitse nationaliteit bezit.

Ondanks een internationaal opsporingsbevel en een uitleveringsverzoek aan Duitsland, wist Kyburg aan de Argentijnse justitie te ontkomen. ,,De Duitse autoriteiten hebben dit verzoek afgewezen omdat zij hun onderdanen niet uitleveren aan andere landen’’, aldus Bild.

Daar lijkt ook Kyburg van uit te gaan. In gebrekkig Duits zegt hij tegen de verslaggever: ,,Ik wacht hier af. Een Duitse rechtbank, niet in Argentinië. Ik wacht hier af, onschuldig, tranquilo’’

De zaak is daarmee een spiegelbeeld van de vlucht van talloze nazi's naar Argentinië, waaronder Josef Mengele en Adolf Eichmann.

Volledig scherm Archiefbeeld. Voormalig Argentijns dictator Jorge Rafael Videla (13/07/2012). © REUTERS

Militaire junta

De militaire junta heeft volgens de officiële onderzoekscommissie tussen 1976 en 1983 bijna 9.000 mensen vermoord. Dat onderzoek was - volgens de commissie zelf - echter onvolledig en verschillende mensenrechtenorganisaties gaan uit van maar liefst 30.000 dodelijke slachtoffers.

De Argentijnse justitie heeft vastgesteld dat de junta in het geheim systematisch burgers opspoorde, opsloot in concentratiekampen, martelde en ze vervolgens vermoordde. Duizenden van de slachtoffers werden levend en gedrogeerd uit militaire vliegtuigen boven de Atlantische Oceaan geworpen, tijdens de zogenoemde dodenvluchten.

Sinds het einde van de dictatuur probeert de Argentijnse justitie de daders voor het gerecht te slepen, met succes: tot en met juni 2020 werd in 245 rechtszaken een vonnis geveld en werden 995 mensenrechtenschenders veroordeeld. Onder hen ook oud-dictator Jorge Rafael Videla, leider van de coup die in 1976 de militairen aan de macht bracht. Hij stierf in 2013 in de gevangenis op 87-jarige leeftijd.

Quote In Argentinië zou Luis Kyburg al lang zijn veroor­deeld Anahí Marocchi, zus van een van de vermeende slachtoffers van Kyburg

Niet verjaard

Hoewel de misdaden vaak meer dan 40 jaar geleden werden gepleegd, zijn ze niet verjaard. In Argentinië lopen op dit moment nog 84 rechtszaken en 263 juridische vooronderzoeken naar misdrijven tijdens de dictatuur.

26 verdachten van mensenrechtenschendingen zijn nog op de vlucht, waaronder dus de 72-jarige Kyburg. Anahí Marocchi, zus van een van de vermeende slachtoffers van de oud-marinier, roept Duitsland dan ook op om hem voor het gerecht te slepen. Zij houdt - net als de Argentijnse justitie - de voormalig officier verantwoordelijk voor de dood van haar broer Omar en diens geliefde, die op dat moment zwanger was.

,,In Argentinië zou Luis Kyburg al lang zijn veroordeeld. Ik hoop dat het Duitse rechtssysteem er nu voor zal zorgen dat hij terecht wordt gestraft voor zijn misdaden’’, aldus Marocchi.

Volledig scherm Archiefbeeld. Vrienden en familieleden van door de militaire junta 'verdwenen’ burgers, wonen een rechtszitting bij in de rechtbank in Buenos Aires. (29/11/2017) © AFP

‘Geen veilige haven’

Het ECCHR, een in Berlijn gevestigde mensenrechtenorganisatie, zegt dat Duitsland ,,geen veilige haven mag zijn voor de misdadigers van de Argentijnse militaire dictatuur’’. De ngo roept de Duitse justitie op om een ​​zaak tegen Kyburg te starten. ,,Als Duitser is zijn uitlevering aan Argentinië onmogelijk, maar de Duitse justitie kan zélf de zaak onderzoeken’’, aldus Wolfgang Kaleck, advocaat en voorzitter van ECCHR.

De ontdekking van Kyburg in Berlijn komt slechts enkele maanden nadat een andere vermeende Argentijnse folteraar werd opgespoord in Frankrijk. Mario Sandoval woonde en werkte ruim 14 jaar in Frankrijk en werd staatsburger van het Europese land. Hij gaf zelfs enkele jaren les als professor aan de gerenommeerde Sorbonne-universiteit in Parijs, voordat hij in 2019 werd uitgeleverd aan Argentinië. Daar wacht hij op zijn proces.