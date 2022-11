Ollongren bezoekt mensen uit gebombardeerd Hawija: ‘Bijzondere en goede gesprekken’

Het is heel belangrijk dat we gefocust zijn op de oorlog in Oekraïne, benadrukte Ollongren op de basis in Erbil. ,,Want dat is ook echt in de achtertuin van Europa. Maar tegelijkertijd zijn er andere plekken in de wereld, en dit is er zeker één van, waar het instabiel zou kunnen worden en wat een direct veiligheidseffect heeft voor Europa.”

De Defensieminister sprak met de gouverneur van Kirkoek en de burgemeester van Hawija. In Hawija vielen zeven jaar geleden, in 2015, tientallen doden door een Nederlands bombardement op IS-doelen. Bovendien veroorzaakte het bombardement schade aan honderden bedrijven en winkels en duizenden huizen.

Het was de eerste keer dat een Nederlandse minister sprak met mensen en functionarissen uit Hawija in Irak zelf. Ollongren: ,,De bom die de positie geraakt had, heeft een veel grotere explosie gegeven dan was voorzien, en uiteraard is het dan goed als Nederland een deel van de verantwoordelijkheid op ons te nemen. We proberen te helpen bij bijvoorbeeld de wederopbouw”.

Nederland ondersteunt nu financieel twee internationale organisaties die zijn gespecialiseerd in de heropbouw van Hawija, inclusief het herstel van het elektriciteitsnetwerk dat nu bijna is afgerond. De andere organisatie richt zich op infrastructuur.

Ollongren is daar blij mee. ,,Ik denk ook dat bijzonder is dat een Nederlandse minister kan spreken met de verantwoordelijke bestuurders, dat was goed. Daarmee zijn de lijnen open, dan kan je in contact blijven en informatie uitwisselen,” voegde ze eraan toe. De minister zal hierover de Tweede Kamer informeren. ,,Dan helpt het natuurlijk wel dat ik zelf heb kunnen spreken met mensen die het werk hebben gedaan.” Ze sprak een delegatie begunstigden van de twee projecten in Hawija, onder wie ook familieleden van de slachtoffers.

Vorige maand informeerden de ministers de Tweede Kamer dat Nederlandse militairen tot mei volgend jaar de luchthaven van Erbil in de Koerdische regio blijven beschermen. Er zijn rond de 120 Nederlandse manschappen in Irak. In 2024 wil Nederland de Navo-missie in Bagdad mogelijk versterken.

Ollongren: ,,Ik denk dat het heel belangrijk is. We zijn al heel lang hier, dit is een regio met veel potentiële instabiliteit.”

Ze vertelde dat er nog steeds onderdelen van IS bestaan met aanhangers die aanslagen kunnen plegen. Voorts zijn er kampen (in Syrië) waar veel potentiële aanhangers van IS aanwezig zijn. ,,En daarbij heb je natuurlijk ook nog de geopolitieke omgeving met Iran en Turkije als buurlanden, dus het is niet echt een makkelijke plek zal ik maar zeggen.”

De Defensieminister sprak ook met Iraakse en Koerdische leiders. Vanwege alle instabiliteit noemde ze het belangrijk dat Nederland en andere internationale partners hier hun betrokkenheid laten zien. ,,Ik merk dat de internationale aanwezigheid ook heel erg wordt gewaardeerd door mensen die ik spreek.”



