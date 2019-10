Olifantendrama Thailand: dronebeelden laten veel meer kadavers zien bij ‘helse waterval’

Het drama speelde zich zaterdag af bij een waterval in het park Khao Yai, in een noordoostelijke provincie van Thailand. Vermoedelijk raakte een jonge olifant als eerste in nood bij de waterval en kwamen de andere olifanten eveneens om toen ze het 3-jarige kalf probeerden te redden. Twee andere olifanten van dezelfde kudde waren ook in moeilijkheden geraakt, maar konden in veiligheid worden gebracht.



Volgens parkoprichter en natuurbeschermer Edwin Wiek zullen de twee geredde olifanten het moeilijk krijgen. Olifanten staan bekend als emotionele dieren met een goed geheugen. ,,Het is alsof je bijna je hele familie verliest’’, zei Wiek tegen BBC News.