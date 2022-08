Olietanker op weg naar Vlissingen zinkt na botsing bij Gibraltar

Nederlands ambassade­per­so­neel geëvacu­eerd na heftige onrust in Bagdad, reisadvies aangepast

De staf van de Nederlandse ambassade in de Iraakse hoofdstad Bagdad is geëvacueerd. Het personeel werkt en verblijft tijdelijk in de Duitse ambassade elders in de stad. Dit is het gevolg van de heftige politieke onlusten die vandaag uitbraken en waarbij minstens vijftien mensen om het leven zijn gekomen. Ook het reisadvies is aangepast.

1:39