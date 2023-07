Oekraïne zet Unilever op ‘schandelijst’: ‘Bedrijf verdient bloedgeld in Rusland’

Update, met video Ruim 1300 arresta­ties bij nieuwste rellen in Frankrijk, Nahel (17) wordt vandaag begraven

Voor de vierde opeenvolgende nacht zijn in Frankrijk op diverse plaatsen hevige onlusten ontstaan. Terwijl in het hele land 45.000 politieagenten waren ingezet, liep het op veel plekken vrijdagavond en -nacht uit de hand. Er zijn alleen afgelopen nacht al ruim 1300 mensen gearresteerd, waarvan zo'n 400 in Parijs.