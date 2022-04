Oekraïne: zeker 39 doden door Russische raketaanval op station vol wachtende vluchtelingen

Dit gebeurde er vannacht: wereld wil nog hardere sancties om ‘opzette­lij­ke slachting’ in Boetsja

Wereldleiders spreken hun afschuw uit over de ‘opzettelijke slachting’ van burgers in Oekraïense steden. Velen willen een onafhankelijk onderzoek en hardere sancties. De Russen blijven ontkennen. Intussen gaat de strijd in het zuiden gewoon door.

4 april