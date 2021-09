‘Oekraïne was dichtbij arrestatie twee Russische militairen die bij neerschieten MH17 waren’

Russische minister overleden tijdens oefening, ‘wilde iemands leven redden’

14:14 De Russische minister van noodsituaties, Jevgeni Zinitsjev, is overleden tijdens een oefening in de noordelijke stad Norilsk. Het ministerie meldt dat Zinitsjev stierf terwijl hij iemands leven probeerde te redden, maar gaf verder geen details over het voorval.