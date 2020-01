Oekraïne vraagt om zwarte dozen van neergeschoten Boeing: ‘Iraniërs dagenlang voorgelogen’

De Iraanse topdiplomaat Mohammad Javad Zarif, die momenteel in India is, gaf vandaag toe dat zijn landgenoten zijn ‘voorgelogen’. Hij doelde daarmee op een eerdere verklaring die stelde dat het toestel door een technisch mankement zou zijn neergestort. Zarif prees de moed van Iran om snel schuld te bekennen.



In de nasleep van de ramp met het toestel, waarbij 176 inzittenden om het leven kwamen, hebben de Iraanse autoriteiten een aantal personen opgepakt die betrokken zouden zijn bij het ongeluk. Het aantal is niet bekend. Ook werden zeker 30 mensen opgepakt die protesteerden tegen de Iraanse betrokkenheid bij de vliegramp.



De Revolutionaire Garde heeft ook degene opgepakt die de videobeelden online heeft gezet waarop te zien is hoe het Oekraïense vliegtuig wordt geraakt en die Iran dwongen hun ontkenning te herzien. Waarom de persoon die de video heeft geplaatst is opgepakt, is niet bekendgemaakt.



De woede onder de bevolking over het incident, waarbij ook een groot aantal in Canada wonende Iraniërs omkwamen, leidde tot verhitte protesten. Zarif: ,,De laatste dagen werd er in de straten van Teheran geprotesteerd vanwege het feit dat er een aantal dagen tegen hen gelogen is.’’