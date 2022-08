Oekraïne vernietigt geheime basis Russische Wagner-huurlingen na ‘blunder’ oorlogsverslaggever

De basis in Popasna werd zondag vernietigd met een ‘precisieaanval’, meldde gouverneur Sergej Haidai trots op Telegram. Bij de raketaanval zijn waarschijnlijk ruim honderd Russische huurlingen ‘geëlimineerd'. Yevgeny Prigozhin, de vermeende financier van de Wagner Group, bleef hoogstwaarschijnlijk ongedeerd, maar onder de doden zouden wel plaatsvervangers zijn, aldus Haidai.

De geheime locatie werd volgens hem ontdekt ‘dankzij een Russische journalist'. Volgens Oekraïense media gaat het om Sergej Sereda. De oorlogscorrespondent bezocht het hoofdkwartier van de Russische paramilitaire organisatie op 8 augustus en plaatste foto's van zijn bezoek op Telegram. ‘Aangekomen in Popasna, gestopt bij het hoofdkwartier van de PMC Wagner. Ik werd verwelkomd als familie’, schreef Sereda bij de afbeeldingen.

Op een ervan was een deel van een bord te zien met daarop ‘Mironovskaya 12, Popasna’, het adres. Op een andere foto schudde Sereda de hand van een oudere man in camouflage-uniform. Het zou Yevgeny Prigozhin zijn, de vermeende Wagner-baas. Hij is een vertrouweling van de Russische president Poetin en staat om die reden op de Westerse sanctielijsten. De zakenman heeft als bijnaam ‘Poetins chef’ omdat zijn cateringbedrijf de Russische president helpt.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm De Russische oorlogscorrespondent (R) schudt naar verluidt de hand van de vermeende Wagner-baas Yevgeny Prigozhin. © Telegram

Verwijderd

Het Telegram-bericht van de Russische journalist werd later verwijderd, maar kopieën bleven rondgaan op sociale media. De locatie werd volgens Oekraïense media al snel ontdekt, waarna raketten van het Amerikaanse Himars (Artillerieraketsysteem met hoge mobiliteit) de basis vernietigden. Of de foto de aanleiding was, is niet onafhankelijk te controleren. De Russische journalist zou later gezegd hebben dat hij het adres bekend had gemaakt met toestemming van de Wagner Group.

Op Russische Telegramkanalen verschenen zondag berichten waarin werd bevestigd dat het hoofdkwartier van Wagner PMC in Popasna was geraakt bij een Oekraïense luchtaanval. Daarbij was een foto geplaatst van het verwoeste hoofdkwartier. Volgens de onafhankelijke nieuwszender Radio Liberty bevestigen de Telegramkanalen van Wagner PMC de luchtaanval.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Het hoofdkwartier van de Wagner Group na de Oekraïense precisieaanval. © Telegram

Krim

Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn op de Krim een militair munitiedepot en civiele infrastructuur, waaronder spoorlijnen en een elektriciteitscentrale, beschadigd door sabotage. Dat gebeurde dinsdag in de buurt van de stad Dzjankoj in het noorden van het in 2014 ingelijfde schiereiland. De krant Kommersant meldde ook zwarte rookwolken boven een door Rusland geannexeerde luchtmachtbasis in Gvardeyskoye in het centrale deel van de Krim. Media spraken over een mogelijke aanval met een drone.

Eerder hadden Russische staatsmedia al de ontploffing en brand gemeld in het noorden van het schiereiland. Er zouden zeker 2000 inwoners zijn geëvacueerd. Twee burgers zouden gewond zijn geraakt.

Vorige week waren er al meerdere explosies op een militair vliegveld op de Krim, vermoedelijk door een Oekraïense raketaanval. Daarbij viel een dode en raakten zeker acht gevechtsvliegtuigen beschadigd. Volgens het Russische ministerie van Defensie zou munitie per ongeluk zijn ontploft. Het Oekraïense leger heeft niet bevestigd dat het verantwoordelijk is voor de aanval.

Bekijk hier onze video’s over de oorlog in Oekraïne: