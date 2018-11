Oekraïne sluit grens voor Russische mannen

Afgelopen weekend nam de Russische grensbewaking drie Oekraïense schepen in beslag die via de Straat van Kertsj de Zee van Azov waren binnengevaren. De bemanningen werden meegenomen. In totaal worden 24 bemanningslieden worden vastgehouden door Rusland. Gisteren vroeg de Oekraïense president Petro Porosjenko steun van de Navo. De VS en Europese landen in de VN-Veiligheidsraad veroordelen de Russische provocatie en hebben zich achter Oekraïne geschaard.



,,We kunnen deze agressieve politiek van Rusland niet accepteren. Eerst was het de Krim, toen het oosten van Oekraïne, nu wil hij de zee van Azov. Duitsland moet zich ook de vraag stellen: Wat zal de volgende stap van Poetin zijn als we hem niet tegenhouden?”, aldus Porosjenko eerder in een interview in de Duitse krant Bild. De president kondigde de noodtoestand af in het land naar aanleiding van het conflict.