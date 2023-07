Oekraïne plaatst Unilever op schandelijst: ‘Bedrijf zoekt ongepaste argumenten om in Rusland te blijven’

De Oekraïense regering heeft Unilever – bekend van Calvé, Conimex en Dove – op een internationale ‘schandelijst’ gezet. Het was- en levensmiddelenconcern heeft Rusland na de invasie van Oekraïne niet verlaten. Daarmee is het van oorsprong Nederlandse bedrijf volgens Oekraïne ‘sponsor van de oorlog’. ,,Unilever zoekt ongepaste argumenten om zijn verblijf te rechtvaardigen”, zegt de honorair consul voor Oekraïne in Nederland.