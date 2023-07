Oekraïne pas later bij Navo, maar nu zeer geholpen met G7 en ‘stekelvarkendoctrine’

Sinds Rusland zijn ‘speciale militaire operatie’ begon, heeft Oekraïne al ongekende militaire steun genoten. Op de top van Navo-landen in Vilnius is die verder uitgebouwd. Een lidmaatschap zit er nog niet in, maar het Oekraïense arsenaal wordt weer aanzienlijk versterkt (zie kader). Belangrijkst voor de Oekraïense president Zelensky is toch de langdurige steun ‘zo lang als nodig is’ die is toegezegd door de G7-landen ofwel Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië en Japan. Het gaat dan om veiligheidsgaranties voor de lange termijn die Moskou moeten afschrikken tijdens en vooral na deze oorlog, aldus diplomaten in Vilnius.

Steun Nederland: ‘misrekening Poetin’

Ook ons land doet mee aan het pakket veiligheidsafspraken, waarmee Oekraïnes grote bondgenoten de veiligheid van Oekraïne op de lange duur willen verzekeren, zegt demissionair premier Mark Rutte, die aanwezig is in Vilnius. Volgens hem maken deze afspraak Zelensky uiteindelijk toch tevreden over de Navo-top. Doordat Oekraïne de komende jaren verzekerd is van steun, geeft het Westen de boodschap dat ‘het een misrekening is voor Poetin als hij denkt dat de tijd aan zijn kant staat en hij dit uiteindelijk kan uitzitten’, zegt demissionair buitenlandminister Wopke Hoekstra. Na G7-landen zullen ook veel andere bondgenoten van Kyiv soortgelijke veiligheidsafspraken maken, denkt Hoekstra.

‘Stekelvarkendoctrine’

Oekraïne krijgt dus geld, wapens én tijd. Er zijn in dat opzicht vergelijkingen getrokken met Israël, dat al tientallen jaren kan vertrouwen op Amerikaanse steun en technologie om zichzelf te beschermen tegen vijandige buren. Deze strategie wordt wel de ‘stekelvarkendoctrine’ genoemd. Het idee is dat een land gelegenheid krijgt zichzelf te verdedigen, net zoals een stekelvarken dat kan met scherpe en stevige stekels. Grote roofdieren vermijden het liever om daar hun tanden in te zetten. In het geval van Oekraïne kunnen deze stekels de vorm krijgen van langeafstandsraketten, clusterbommen en andere militaire afschrikking.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft woensdag de Navo-top bezocht in Litouwen:

Israël kan daarom een voorbeeld zijn voor Oekraïne. In 2016 ondertekenden de Verenigde Staten een ‘memorandum van overeenstemming’ met dat land, waarin militaire hulp ter waarde van 38 miljard dollar (34,5 miljard euro) wordt geboden van 2019 tot 2028. Dit omvat geavanceerd militair materieel, trainingen en andere vormen van ondersteuning.

Verschil

Het belangrijkste verschil tussen Israël en Oekraïne, volgens Adája Stoetman, onderzoeker Europese veiligheids- en defensiesamenwerking bij Instituut Clingendael, is dat Israël nucleaire wapens heeft en Oekraïne niet. ,,Dit maakt dat de vergelijking enigszins mank gaat. Bovendien vecht Oekraïne rechtstreeks tegen een vijand die wel over een groot kernarsenaal beschikt.”

Maar langdurige en blijvende steun is voor Oekraïne van levensbelang. Volgens Stoetman zijn de meeste westerse landen het erover eens zijn dat Oekraïne de oorlog moet winnen en dat Rusland moet verliezen. ,,De langdurige steun komt waarschijnlijk in bilaterale overeenkomsten, aangezien de Navo zelf geen wapens levert aan Oekraïne; dat doen de individuele lidstaten met voorop de Verenigde Staten. Mogelijk werken de G7-landen samen bij het leveren van bepaalde middelen, maar het is onduidelijk of dit in een verdrag wordt vastgelegd.”

Volledig scherm Het Israëlische Iron Dome luchtverdedigingssysteem, hier ingezet voor het afvangen van raketten langs de Gazastrook. © Getty Images

Volgens John Herbst, voormalig Amerikaans ambassadeur in zowel Oekraïne als Israël, was het doel van de stekelvarkendoctrine ervoor te zorgen dat de Israëlische strijdkrachten altijd de overhand zouden hebben in geval van een conflict in de regio. Dankzij Amerikaanse financiële steun en expertise is dat gelukt. Sterker, Israël behoort nu tot de top 10 van grootste wapenproducenten ter wereld, met zeer geavanceerde drones, tanks en antiraketsystemen.

Ook Oekraïne beschikt al over een forse wapenindustrie. De Verenigde Staten hebben het land onderhand al meer dan 70 miljard euro aan steun aan Oekraïne gegeven en toegezegd, waarvan bijna 43 miljard euro aan militaire steun.

Meer wapens voor Oekraïne Frankrijk gaat samen met Groot-Brittannië een 'fors aantal’ langeafstandskruisraketten aan Oekraïne leveren met een bereik van 250 kilometer, zo is in Vilinus bekendgemaakt. Deze raketten stellen Oekraïense troepen in staat diep in vijandelijk gebied Russische troepen en voorraden te treffen. Groot-Brittannië heeft aangekondigd nog eens meer dan 70 gevechts- en logistieke voertuigen aan Oekraïne te leveren, evenals duizenden granaten voor Challenger 2-tanks. Daarnaast zal een ondersteuningspakket ter waarde van 50 miljoen pond beschikbaar worden gesteld voor de reparatie van krijgsmateriaal. Ook lanceren de Britten een Navo-project om een medisch revalidatiecentrum voor Oekraïense soldaten op te zetten. De Duitse regering geeft nog eens voor 700 miljoen euro aan Patriot-lanceerinstallaties uit de voorraden van de Bundeswehr, Marder-infanteriegevechtsvoertuigen, evenals extra gevechtstanks en munitie. Een coalitie van elf landen zal in augustus beginnen met het trainen van Oekraïense piloten zodat ze kunnen omgaan met F-16-straaljagers. Deze training zijn in Denemarken, terwijl in Roemenië een trainingscentrum wordt opgezet. Hoewel er nog geen definitieve beslissing is genomen, wordt verwacht dat het trainingsprogramma Oekraïense piloten en technisch personeel in staat zal stellen F-16's in gevechtssituaties in te zetten vanaf het begin van volgend jaar. Wat is de NAVO en wat heeft dit met Rusland te maken? Arda Kaya legt het met behulp van Adája Stoetman van het Clingendael Instituut uit in 360 seconden: