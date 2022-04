Oekraïne: Opnieuw twee Russische generaals gedood, totaal nu op tien

Het is niet bekend om welke twee generaals het gaat. Ze zouden zijn omgekomen tijdens gevechten in Cherson, een regio in het zuiden van Oekraïne. Het doelwit van de Oekraïners was de commandopost van het Russische 49ste leger. Volgens berichten zou een derde hoge officier ernstig gewond zijn geraakt. Sinds het begin van de oorlog op 24 februari zouden er al tien Russische generaals zijn omgekomen.

Zwaar verlies

Als het aantal van tien klopt, dan is dat een zwaar verlies voor de Russen. Het is sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer voorgekomen dat een leger zo veel officieren van dit kaliber ziet sterven. Bovendien zouden ook al meer dan dertig kolonels zijn gesneuveld.

Het zou allemaal te maken hebben met de manier waarop de Russen zich hebben voorbereid op de invasie van Oekraïne. Met name de slechte communicatievoorzieningen spelen de officieren parten. Doordat beveiligde lijnen vaak niet werken, wordt noodgedwongen gebruikgemaakt van normale telefoons. Hierdoor blijken telefoongesprekken makkelijk op te pikken: de Oekraïners weten precies waar de officieren zich bevinden en sturen er vervolgens scherpschutters op af of richten hun kanonnen op ze.

Op deze manier zouden er ook al zeker 31 commando- en communicatieposten zijn gelokaliseerd en verwoest. Ook de slechte voortgang van het offensief en de ingestorte moraal van de troepen zouden een verklaring zijn. Generaals worden daardoor gedwongen zelf naar het front te gaan om de boel te leiden, met alle risico’s van dien.

Andrej Sukhovetski, een van de twee generaal wiens dood bevestigd is door de Russen.

De generaals

De eerste generaal die om het leven kwam (al wordt zijn dood door de Russen ontkend), is de Tsjetsjeen Magomed Tusjajev. Hij stierf op 26 februari in de buurt van Hostomel, een stad met een vliegveld nabij Kiev. Een paar dagen later werd Andrej Sukhovetski doodgeschoten door een sluipschutter, ook in Hostomel. Hij vocht eerder in de Syrische burgeroorlog en was ook betrokken bij de Russische annexatie van de Krim in 2014. Zijn dood is wel bevestigd.

Generaal Vitali Gerasimov van het 41ste leger zou op 8 maart zijn gedood tijdens het beleg van Charkov. Ook hij vocht in Syrië en de Krim, en daarvoor in de tweede Tsjetsjeense Oorlog. De melding van zijn dood door Oekraïne is niet bevestigd. Dat geldt ook voor Andrei Kolesnikov en Oleg Mitjaev, die respectievelijk op 11 en 15 maart zouden zijn omgekomen. De laatste zou zijn gestorven in de buurt van Marioepol, de stad die al sinds begin maart wordt belegerd door de Russen. Op 18 maart zou generaal Andrej Mordvitsjev zijn gesneuveld bij een artillerieaanval in Cherson. Ook hier ontkennen de Russen.

Op 25 maart meldden de Oekraïners de dood van generaal Yakov Rezantsev, de bevelhebber van het 49ste leger. Hij zou zijn gedood tijdens een aanval op zijn commandopost op het vliegveld van Tsjornobayivka in de regio Cherson. Een paar weken later werd bekend (ook in Rusland) dat generaal Vladimir Frolov was gesneuveld. Dat nieuws kwam naar buiten toen hij werd begraven in Sint-Petersburg.

Ook de dood van generaal-majoor Vladimir Frolov is door de Russen bevestigd

