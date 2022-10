Oekraïne door hele land non-stop aangevallen door raketten, meerdere doden en gewonden

‘

De eerste explosies waren kort na 08.00 uur lokale tijd te horen, aldus burgemeester Vitali Klitsjko en journalisten die in Kiev aanwezig zijn. In het centrum van de stad zijn grote zwarte rookpluimen in de vorm van een paddenstoel te zien. Op straat liggen enkele lichamen en in het centrum staan talloze uitgebrande auto's. Ook een speeltuin is volledig verwoest. Volgens een functionaris van het ministerie van Binnenlandse Zaken is er een raket ingeslagen vlakbij het hoofdkwartier van de Oekraïense geheime dienst en het kantoor van president Volodimir Zelenski.

,,Rusland probeert de Oekraïners te vernietigen en van de aarde te vegen”, zegt Zelenski. ,,Ze vernietigen onze burgers die slapen in hun huis in Zaporizja, die gaan werken in Dnipro en in Kiev.” De president roept de burgers uitdrukkelijk op in de schuilkelders te blijven. Ook burgemeester Klitsjko roept de inwoners van Kiev daartoe op. De metro wordt weer als schuilplaats ingezet. ,,De hoofdstad wordt aangevallen door Russische terroristen. Het luchtalarm, en dus de dreiging, gaat door”, aldus de burgemeester. ,,De centrale straten van Kiev zijn geblokkeerd door ordehandhavers, reddingsdiensten zijn aan het werk.”

Tekst gaat verder onder deze foto

Volledig scherm Gewonden in de Oekraïense hoofdstad Kiev. © AP

Meerdere steden

Ook uit andere steden komen meldingen van explosies, waaronder Dnipro, de derde stad van het land. Vanuit de regio Dnjepropetrovsk meldt de militair gouverneur doden en gewonden. ,,Er was een massale raketaanval in het gebied”, vertelt hij. Ook in Lviv in het westen van het land zijn aanvallen gaande. De burgemeester van de stad bericht over zware ontploffingen in stad, in verschillende wijken is de stroom uitgevallen.

Verder komen er meldingen van explosies binnen in Ternopil, Odessa, Khmelnytski, Mykolaiv en Zhytomyr. Volgens het stadsbestuur van Kiev zijn in meer dan twintig provincies bombardementen gemeld.

Luchtalarm in het hele land

Op sociale media spreken mensen over talloze explosies in Kiev. Enkele minuten voor de knallen ging het luchtalarm af in het hele land. Wat er precies aan de hand is en om welke gebouwen het gaat is, nog niet duidelijk. In Kiev weten ze het in elk geval zeker: dit is het werk van Rusland, zeggen Nederlanders die al langere tijd in de hoofdstad wonen. ,,De ramen hier begonnen te trillen”, zegt Bob Wouda, die samen met zijn Oekraïense echtgenote en twee schoolgaande kinderen in het zuiden van Kiev woont. De elektriciteits- en telefoonvoorzieningen in de Oekraïense hoofdstad werken nog, aldus Wouda.

,,Maar het begint hier sinds lange tijd weer te donderjagen. Er zijn verschillende bommen en raketten gevallen in het centrum. Er wordt hier gezegd dat ze vanuit Belarus komen. Dat ligt het meest voor de hand, gezien de korte afstand en de wijze waarop die president flirt met Poetin.” Wouda woont al jaren in Oekraïne en is voorzitter van de Stichting Platform Samenwerking Nederland-Oekraïne. Daarvoor komt hij geregeld nog naar Nederland. Hij was in Nederland om een nieuwe zending medische hulpgoederen te regelen, toen de invasie begon.

Tekst gaat verder onder dit kaartje

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Angst aanjagen

Deze nieuwe aanvallen zijn nadrukkelijk bedoeld om de Oekraïense bevolking angst aan te jagen, vermoedt de gepensioneerd legermajoor. ,,Ze proberen de mensen hier weer te intimideren, maar Rusland slaagt daar totaal niet in. Ook na vanochtend blijft iedereen in Kiev strijdbaar en veerkrachtig. Het is natuurlijk even schrikken als zoiets weer na lange tijd gebeurt, maar de inwoners hier laten zich niet kisten. En ik ook niet: straks ga ik gewoon mijn rondje boodschappen doen.” Met zijn stichting verstrekt Wouda naast medisch materieel ook ‘informatie in de breedste zin van het woord’ aan Nederlanders en Oekraïners. De vrouw van Wouda is arts in Oekraïne. ,,Zij is op dit moment in het ziekenhuis, het gaat goed met haar.”

Matthew Luxmoore, verslaggever van de Wall Street Journal, heeft het Sjevtsjenkopark in het centrum van Kiev bezocht. ,,Waarschijnlijk het drukste park, meestal zit het er vol mensen en straatmuzikanten”, twittert hij. ,,Afschuwelijke beelden van de ontploffing in het hart van Kiev, die duidelijk maken dat geen enkele plaats in Oekraïne nog veilig is.”

De explosies komen twee dagen na een grote ontploffing bij de Krimbrug, die het schiereiland de Krim met Rusland verbindt. Het Kremlin geeft Oekraïne daar de schuld van, dus zou een aanval op de hoofdstad mogelijk een vergelding kunnen zijn. ,,Iedereen in de stad hield er al rekening mee dat dit zou gaan gebeuren”, vertelt Willem Nammensma, die aan de ring van Kiev woont. ,,Poetin wil op deze manier laten zien dat hij zogenaamd de baas is.”

Tekst gaat verder onder deze tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Voor het eerst in maanden

Het is voor het eerst sinds 26 juni dat de Oekraïense hoofdstad onder vuur is genomen. ,,De oorlog in Kiev lijkt na vandaag weer terug”, zegt Nammensma. ,,Het is afwachten wat er nu verder gaat gebeuren. Ik voel mij nog niet direct bedreigd, maar dat kan natuurlijk snel veranderen. Ik heb voor de zekerheid mijn afspraken voor vandaag afgezegd.” Wouda verwacht op korte termijn meer explosies in en rondom Kiev. ,,We kunnen ons er niet tegen wapenen, dat is wel reden tot zorg.”

Dmitri Medvedev, de nummer twee van de Russische Veiligheidsraad, had eerder gedreigd met vergelding voor de verwoestende ontploffing op de voor Rusland strategisch belangrijke Krimbrug. Later vandaag roept president Vladimir Poetin zijn veiligheidsraad bijeen.

Hieronder enkele beelden van de raketaanvallen:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.