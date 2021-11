Oekraïense president: Rusland heeft 100.000 militairen aan grens met Oekraïne

Nieuwe lavastroom La Palma bereikt zee

Meer dan zeven weken na de vulkaanuitbarsting op het Spaanse eiland La Palma heeft gisteren (woensdag) een nieuwe lavastroom de zee bereikt. Op televisiebeelden is te zien hoe de lava in roodgloeiende watervallen via het strand Los Guirres in de Atlantische Oceaan terechtkomt.

11 november