Oekraïense media: 'Poetins Rusland verdrinkt in schaamte’

Op de dertiende dag van de oorlog is er, ondanks de Russische overmacht aan troepen en materieel, nog geen grote doorbraak in het noorden van Oekraïne. Russische soldaten zouden in het zuiden wel gestaag terrein winnen, maar de weerstand van het Oekraïense leger blijkt ook daar taai. Tot grote trots van de kranten in het land, meldt de Franse website Courrier International, die vandaag citeert uit de eveneens strijdbare Oekraïense media.

In extreem moeilijke omstandigheden proberen Oekraïense media hun publiek te blijven informeren over de aanhoudende gevechten. Ze geven realtime luchtwaarschuwingen en informatie over het vertrek van vluchtelingen, aldus de website. Ook de Oekraïense televisie gaat door. Alle zenders zenden hetzelfde programma uit dat een combinatie is van studiogesprekken en video's van journalisten en burgers. In de nieuwsuitzendingen wordt uitgebreid bericht over solidariteitsdemonstraties over heel de wereld en over buitenlandse media, zoals het Britse The Times van vanochtend.

De Oekraïense site Liveuamap.com probeert soldaten en burgers vandaag moed te geven met informatie van een niet nader genoemde ‘hoge Amerikaanse defensiefunctionaris’ die meldt dat de Russische president Poetin ‘nu bijna 100 procent van zijn (vooraf opgebouwde) gevechtscapaciteit in Oekraïne heeft ingezet’. Rusland zou in deze oorlog al meer dan 625 raketten hebben afgevuurd, meest korte en middellange afstand, en kruisraketten, aldus de site.

Raketten

Ondertussen heeft Oekraïne nu alles bij elkaar 17.000 antitankraketten en 2000 Stinger-luchtafweerraketten ontvangen van de Verenigde Staten en de verschillende Navo-landen, zo meldt weekblad Dzerkalo Tyjnia op de website. In totaal 14 landen, waaronder Nederland, hebben Kiev nu militaire hulp geboden. Een groot deel van het Amerikaanse hulppakket, ter waarde van 320 miljoen euro ‘werd binnen een week na de Russische aanval afgeleverd’, aldus Dzerkalo Tyjnia.

Westerse wapenleveringen gaan gewoon door, zegt de Oekraïense minister van Defensie Oleksi Reznikov tegen de krant Ukrainska Pravda. ,,Ik zal geen bijzonderheden geven over de wapenleveringen, maar er is aanzienlijke vooruitgang geboekt op dit gebied’’, zegt hij. ,,De Russische bezetters proberen hun middelen te hergroeperen en te concentreren om nieuwe aanvallen te lanceren. Eerst op Kiev, Charkov, Chernihiv, Mykolaiv”, aldus de minister die de Russen alvast waarschuwt voor ‘verrassingen’.

Het is afwachten wat er op de grond gaat gebeuren nu er door Rusland weer humanitaire corridors worden aangeboden, zegt de burgemeester van Marioepol tegen Ukraïnska Pravda. ,,We verzamelen burgers waar ze geëvacueerd kunnen worden. We staan ​​klaar om met transporten op specifieke locaties aan te komen, en dan begint het schieten. Het ergste is dat de eenheden van de Russische Federatie (tijdens het staakt-het-vuren) tactische verplaatsingen doen voor gunstiger aanvalsposities. Toen onze helden die de stad verdedigden een doorgang naar de stad openden, probeerden de Russen Marioepol binnen te vallen met tanks”. Voor hem was dit de reden waarom ‘de gevechten hervat werden en de evacuatie werd afgeblazen’.

Het koppige verzet van de Oekraïense troepen maakt de wereld trots op Oekraïne, aldus de krant Oukraina Moloda: ,,Poetins Rusland verdrinkt in schaamte.”

