Oekraïense luchtafweer is ‘behoorlijk succesvol, maar niet onfeilbaar’

met video Bevrijders knuffelen wat onwennig met inwoners van Cherson, die hen als helden onthalen

Het zijn zware dagen voor de soldaten van de 28ste Gemechaniseerde Brigade van het Oekraïense leger. Eerst moesten ze met hun tanks een doorbraak forceren op een terrein waarop een aanvaller in het nadeel is. Daarna kregen ze iets waarop ze eigenlijk niet berekend waren: de overweldigende emoties van de bewoners van Cherson, die ze met hun offensief van de Russen hadden bevrijd. Dat zag correspondent Jan Hunin, die er dit weekeinde bij was.

14 november