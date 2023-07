Oekraïense boeren kunnen amper nog exporteren, ‘aanvallen op havens moeten stoppen, alles gaat kapot’

Oorlog Oekraïne LIVE | Droneaan­val­len op Moskou en de Krim, vier gewonden bij aanval op graandepot Odesa

In Moskou zijn maandagochtend vroeg volgens het ministerie van Defensie twee Oekraïense drones onderschept, waarvan één neerstortte op een gebouw in de buurt. Tegenover het pand bevindt zich volgens Russische media de cyberafdeling van de militaire inlichtingendienst GRU. Lees hieronder alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne.