Oekraïens vliegtuig met twee raketten uit de lucht geschoten

Uit het rapport komt naar voren dat het toestel om 06.12 uur (lokale tijd) vertrok en drie minuten later van de radar verdween. Het vloog voorbij een woonwijk en raakte de grond ter hoogte van een openbaar park. Vervolgens viel het in stukken uiteen op een voetbalveld.

Iran beschikt niet over apparatuur om de informatie te ontcijferen die is opgeslagen in de zwarte dozen van het vliegtuig. Oekraïne heeft Iran verzocht ze over te dragen, maar dat is tot nu toe nog niet gebeurd.

Door de crash kwamen alle 176 inzittenden om het leven. Naast de elf omgekomen Oekraïners waren veel slachtoffers Iraniërs met een tweede nationaliteit, in veel gevallen de Canadese.