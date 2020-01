Oekraïens vliegtuig met 176 passagiers crasht in Iran, connectie met raketaanval wordt ontkend

LIVE: Crisisover­leg KLM over vluchten boven Iran en Irak

7:53 Het conflict tussen Amerika en Iran en Irak, begonnen na de aanslag op generaal Soleimani, laait steeds verder op en zorgt voor veel onrust in de hele wereld. Vannacht zijn de Iraaks-Amerikaanse luchtmachtbasis in het Iraakse Ain al-Asad en andere doelen in het land getroffen door meerdere raketten. Luchtvaartmaatschappijen zoals de KLM voeren momenteel overleg over of het nog veilig is om over de regio te vliegen. Mogelijk worden vlieghoogten en routes aangepast.