Oegandese vrouwen zijn woedend om ‘Miss Curvy’-verkiezing van toerismeminister

‘Sorry, ik heb nooit kanker gehad’: Amerikaan­se bestseller­au­teur loog jarenlang over ziekte

7:24 De Amerikaanse bestsellerauteur Dan Mallory, bekend van zijn succesvolle debuut The Woman in the Window, heeft toegegeven dat hij gelogen heeft over zijn ziekte. Jarenlang strooide hij leugens rond over zijn persoonlijke leven, onder meer dat hij hersenkanker zou hebben gehad en dat zijn moeder en broer gestorven zijn.